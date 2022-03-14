انطلاق الجولة الرابعة من المحادثات الروسية الأوكرانية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 14 2022 - 13:26

انطلاق الجولة الرابعة من المحادثات الروسية الأوكرانية

منذ 21 mins 14 March، 2022
622f07d74c59b71c2736e428
أخبار دولية - روسيا

بدأت اليوم الاثنين الجولة الرابعة من المحادثات الروسية الأوكرانية عبر تقنية فيديو كونفرنس، حسبما أعلن ممثل وفد كييف مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك.

وقال بودولياك إن الجولة الحالية ستتناول قضايا “وقف إطلاق النار وسحب القوات الروسية والضمانات الأمنية”، مضيفا أن الحوار سيكون “صعبا”.

وأمس الأحد أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الجولة الجديدة من المباحثات مقرر عقدها الاثنين.

وأمس الاحد أكد ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، والعضو في الوفد الروسي المفاوض، تحقيق تقدم جدي في المفاوضات مع أوكرانيا تحديدا في المجالين العسكري والإنساني، مضيفا أنه يمكن التوصل لموقف مشترك خلال أيام يؤدي للتوقيع على وثائق.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة