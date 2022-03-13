روسيا: هناك تقدم جدي بالمفاوضات مع أوكرانيا في المجالين العسكري والإنساني

أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي تحقيق تقدم جدي في المفاوضات مع أوكرانيا تحديدا في المجالين العسكري والإنساني.

وأشار سلوتسكي(وهو عضو في الوفد الروسي إلى المفاوضات) إلى أن “التقدم المذكور قد يؤدي إلى موقف واحد للتوقيع على وثائق ثنائية سيكون لها دور مهم في تسوية الأزمة القائمة”، ولفت الى أن “العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كانت ضرورية نظرا لأنه كان التخطيط يجري في كييف للهجوم على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس وهذا الأمر يهدد الأمن القومي الروسي”.

وتابع سلوتسكي أن “الدول الغربية ترى أنه من غير مصلحتها أن تكون روسيا قوية، واستخدم الغرب أوكرانيا لتشويه صورة روسيا عالميا، لكنه لم يفلح في ذلك، معربا عن ثقته بأن تخرج روسيا من هذه التجربة منتصرة محمية من التهديدات التي تواجهها”، وشدد على أنه “كان هناك في أوكرانيا أكثر من 30 مختبرا بيولوجيا، اعترفت كييف بوجودها”، واضاف أن “الهدف من هذه المختبرات تمثل في صناعة أسلحة بيولوجية وتجربتها على الشعب السلافي”، واكد ان “القوميين المتطرفين والنازيين يستخدمون المسنين والأطفال دروعا بشرية”.

وشدد سلوتسكي على “سعي موسكو إلى حل الأزمة الراهنة”، وقال إن “مصيرنا أن نبقى جيرانا مع أوكرانيا وعلينا العيش بحسن جوار”.

المصدر: روسيا اليوم