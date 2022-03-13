حزب الله: من المؤكد ان جميع الخطوات الخيانية التي قامت بها ‏امارات الخليج ما كانت لتتم لولا دعم السعودية لها وموافقتها عليها – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2022 - 20:04

حزب الله: من المؤكد ان جميع الخطوات الخيانية التي قامت بها ‏امارات الخليج ما كانت لتتم لولا دعم السعودية لها وموافقتها عليها

منذ 3 ساعة 13 March، 2022
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