أهالي حومين الفوقا اعتصموا اعتراضا على الإنقطاع الشامل للكهرباء وإطفاء المولدات

نفذ أهالي بلدة حومين الفوقا قضاء النبطية اعتصاما رمزيا اعتراضا على الانقطاع الشامل للكهرباء واطفاء المولدات بشكل نهائي، طالبوا فيه المعنيين بإيجاد حل سريع لمشكلة المولدات.

وكان اصحاب المولدات اعلنوا في وقت سابق عن اطفاء مولداتهم بشكل كامل، بسبب تكبدهم خسائر، بحسب تعبيرهم.

وبعد التحرك توجه الاهالي الى منزل رئيس البلدية فادي نعمة حيث كان يعقد اجتماع بين البلدية واصحاب المولدات بحضور ممثلين عن حركة أمل وحزب الله.

وفي لقاء مع الأهالي اكد نعمة على أن البلدية طرحت عدة حلول، ولكن حتى الساعة ليس هناك تجاوب من اصحاب المولدات. وكان تأكيد من الأهالي على ضرورة ايجاد حل سريع، مطالبين البلدية بصفتها السلطة المحلية القيام بالاجراءات القانونية اللازمة في حال تمنع اصحاب مولدات عن تسيير أمور المواطنين وإلحاق الضرر بمصالحم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام