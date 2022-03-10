لافروف: مستعدون للتواصل مع كييف للتوصل إلى تسوية مقابل أن لا تشكل الأخيرة تهديداً لروسيا

أكد وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف استعداد بلاده مواصلة الاتصالات مع كييف للتوصل إلى تسوية، موضحاً أن روسيا “تريد أن تكون أوكرانيا محايدة لا يصدر عن أراضيها تهديد لأمن روسيا”.

كلام لافروف جاء خلال مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا استغرق أكثر من ساعة ونصف الساعة على هامش منتدي أنطاليا الدبلوماسي في تركيا الخميس، بحضور وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

وفي السياق، تابع لافروف “نؤيد أي اتصالات مع كييف من أجل تحقيق التسوية”. وفي سياق متصل، قال لافروف “بحثنا إمكانية ترتيب اجتماع بين بوتين وزيلينسكي لكن اللقاء يجب ألا يكون من أجل اللقاء فقط”. وأضاف “أكدنا خلال المحادثات أن مبادرة موسكو بشأن فتح ممرات إنسانية في أوكرانيا على أساس يومي لا تزال قائمة”، كاشفاً عن تقديم أدلة في الأمم المتحدة على أن “مستشفى ماريوبول كان يستخدم قاعدة عسكرية للقوميين الأوكرانيين”.

هذا وأكد لافروف أن روسيا “لا تخطط لمهاجمة دول أخرى ولم تهاجم أوكرانيا لكنها واجهت وضعاً يشكل تهديداً مباشراً لأمنها”، مشيراً إلى أن “أولئك الذين يزودون أوكرانيا بالسلاح والمرتزقة يجب أن يفهموا خطورة ما يفعلونه”. ورأى وزير الخارجية الروسية أنه “سنتجاوز هذه الأزمة ولن يكون لدينا بعد الآن أي أوهام بأن الغرب يمكن أن يكون شريكا موثوقا به”.

وتابع لافروف، قائلاً إن الغرب “لا يريد من أوكرانيا إلا أن تكون دولة تعمل ضد كل ما هو روسي”، مضيفاً “نريد أوكرانيا صديقة منزوعة السلاح ولا تشكل خطرا على روسيا أو الثقافة الروسية”.

وقال وزير الخارجية الروسي “قدمنا مشروعا للضمانات الأمنية لقارة أوروبا كلها بما في ذلك أوكرانيا وتم رفضه”، لافتاً إلى أن “رد الفعل الغربي المسعور على عمليتنا في أوكرانيا يظهر أن ما يجري هو معركة الحياة حياة أو موت من أجل حق روسيا في البقاء واحترام مصالحها المشروعة”. وأضاف “لم نستخدم النفط والغاز سلاحاً ونترك الأمر لضمائر زملائنا الغربيين”، مؤكداً أن “هناك دائما أسوق أخرى للنفط والغاز الروسيين”.

من جهته، رأى وزير الخارجية الأوكراني أن “الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي لم يكن سهلا”. وقال كوليبا “جئت إلى هنا للعمل على فتح ممر إنساني من وإلى ماريوبول لكن نظيري الروسي لم يعد بذلك”.

وأعلن “اتفقنا على الاستمرار في الجهود للوصول إلى حل للأزمة الإنسانية”، مضيفاً “جئت لمعالجة مشكلة المناطق المحاصرة ولافروف قال إنه سيتواصل مع صناع القرارا بموسكو”.

وفي السياق، “تطرقنا إلى وقف إطلاق نار مدته 24 ساعة لمعالجة الأوضاع الإنسانية الأكثر إلحاحاً”. وأكد كوليبا “سنواصل الدفاع عن أنفسنا وسنضحي لحماية بلدنا وشعبنا من الاعتداء الروسي”، مضيفاً أن “حديث لافروف يشير إلى أن روسيا ستستمر في عدوانها حتى تلبي أوكرانيا مطالبها”. وتابع “لا يمكننا إيقاف الحرب إذا كانت الدولة التي تهاجمنا لا تريد ذلك”، مشيراً إلى أن “النيتو لا يبدو مستعداً للتحرك لوقف الحرب وحماية المدنيين من الهجمات الجوية الروسية”.

المصدر: روسيا اليوم