دوريات لامن الدولة ومراقبو الاقتصاد في تعاونيات ومحطات وقود في صيدا والجنوب وضبط مخالفات

سيرت مديرية الجنوب الإقليمية في أمن الدولة دوريات في عدد من التعاونيات في مدينة صيدا لمراقبة سير عملها من جهة الأسعار التي تعتمدها وعدم احتكار السلع الأساسية، حيث تم تسجيل مخالفة في إحداها وإرسال تقرير لمصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد لاتخاذ الجراءات اللازمة.

كما سير مكتب صيدا دورية يرافقها مراقبون من وزارة الاقتصاد في محطات الوقود للتأكد من حسن سير عملها وعدم احتكار المحروقات، وتم التأكد من مخزونها ولم يتم رصد أي مخالفة.

كذلك سير مكتب الزهراني دورية يرافقها مراقبون من وزارة الاقتصاد في بلدتي تفاحتا والعاقبية في عدد من التعاونيات، حيث تم تسطير محاضر ضبط بحق بعضها من قبل مصلحة حماية المستهلك بعد الكشف على مخازنها ووجود كمية من الزيت غير معروضة للبيع ولعدم وجود أسعار على السلع المعروضة، كما تم تسطير محضر ضبط بحق إحداها بعد وجود كمية كبيرة من الزيت والسكر في مخزنها، وتم اتخاذ الاجراءات المناسبة بإشراف القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام