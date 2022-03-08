وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 8 وفيات و1006 إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2022 - 22:08
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السيد نصر الله في يوم الجريح: أنتم كنتم الكفيل لأعراضنا وكنتم حملة الراية وبفضلكم لم تسقط وانتقلت من كتف إلى كتف
السيد نصر الله للجرحى: أنتم الشهود الصادقون على تضحيات وإنجازات وانتصارات المقاومة الإسلامية على مدى أربعين عاماً
السيد نصر الله: كان على مندوبة أميركا قبل أن تهدد روسيا أن لا تنسى جرائم أميركا البشعة ضد المدنيين في كل حروبها
السيد نصر الله: ماذا عن جرائم الصهاينة في فلسطين وحصار غزة ومجازر العدوان في اليمن ولماذا يسكت العالم عن حصار اليمن؟
السيد نصر الله: العالم يسكت عن الجريمة البشعة في بيشاور لأن من ارتكبها هم صنيعة وخدام المشروع الأميركي
السيد نصر الله: هناك شواهد يومية في العالم بأن الثقة بالأميركيين غباء وحماقة وجهل وتفريط بالأمة وبالوطن وبمصالح الناس
السيد نصر الله: هناك شعور بالخذلان والخيبة لدى المسؤولين في أوكرانيا والرئيس الأوكراني بات جاهزاً لمناقشة مطالب موسكو
السيد نصر الله للمسؤولين اللبنانيين: الخضوع للإملاءات الأميركية لن ينقذ لبنان بل سيزيد من مصائبه ولا حدود لمطالب أميركا
السيد نصر الله: مصلحة لبنان كانت بالامتناع عن التصويت في مجلس الأمن ضد روسيا
السيد نصر الله: المطلوب من اللبناني أن يقول للأميركي لسنا عبيدا عندكم وهكذا تكون السيادة والاستقلال وغير ذلك يكون تزييفا
السيد نصر الله: البيان الذي صدر عن الخارجية اللبنانية بشأن أوكرانيا مكتوب في السفارة الأميركية
السيد نصر الله: نحن لسنا مع النأي بالنفس وكل الكلام عن الحياد والنأي بالنفس هو حجة وذريعة للتهرب من المسؤولية
السيد نصر الله: لو كان حزب الله يهيمن على قرار الدولة اللبنانية هل كان يمكن أن يصوت لبنان في مجلس الأمن ضد روسيا؟
السيد نصر الله: حتى هذه اللحظة لم تقدم الإدارة الأميركية مستندا خطيا لمصر والأردن للحماية من قانون قيصر
السيد نصر الله: شركة روسية قدمت للبنان عرضا لإقامة مصفاة نفط خلال 6 أشهر وبدون ضمانات لتأمين كل احتياجات لبنان من النفط
السيد نصر الله: الشركة الروسية أكدت قدرتها على بيع المشتقات النفطية للبنان بالعملة اللبنانية وبعد سنة ونصف لا يوجد إجابة
السيد نصر الله: عدم قبول لبنان بإنشاء محطة روسية للنفط في لبنان سببه السفارة الأميركية في عوكر
السيد نصر الله: بهذه العقلية لا يمكن إنقاذ لبنان ولا يمكن حل أزمات الكهرباء والنفط ولا غيرها
السيد نصر الله: نحن حزب الله نقول لكم فليأت الشيطان الأكبر الأميركي ويؤمن النفط وبالعملة اللبنانية كما تعرض روسيا
السيد نصر الله: لو كان حزب الله يهيمن على قرار لبنان لكان من سنة ونصف هناك مصفاة تكرر 160 الف برميل من النفط الخام يوميا
السيد نصر الله: أناشد فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بتحمل المسؤولية والموافقة على العرض الروسي
السيد نصر الله للمسؤولين اللبنانيين: إستخدموا القوة لمنع الاحتكار وصادروا ممتلكات المحتكرين وزجوا بهم في السجون
السيد نصر الله: يجب إنقاذ بقية اللبنانيين العالقين في أوكرانيا ورعاية من تمكن من الخروج والوصول إلى لبنان
الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن حظر جميع واردات النفط والغاز الروسية
بايدن: قرارنا حظر النفط الروسي لن يكون بلا ثمن وسنبذل كل الجهود لعدم تأثر الأميركيين بالعقوبات على روسيا
الدفاع الروسية: السلطات في كييف لا تسيطر على الأوضاع ولا يمكنها الالتزام بوعودها
الدفاع الروسية: كييف رفضت الممرات الآمنة الرئيسية من سومي وتشيرنيهيف وخاركيف وماريوبل باتجاه روسيا
الرئيس الأوكراني يدين عدم وفاء الغرب بتعهداته لبلاده ويقول إنّ كييف لم تعد مهتمة بالانضمام للناتو الذي يخشى مواجهة موسكو
فولوديمير زيلينسكي: يمكننا إيجاد حل وسط مع روسيا بشأن معيشة السكان في القرم ولوغانسك ودونيتسك
الرئيس الصيني يدعو نظيره الفرنسي والمستشار الألماني إلى دعم مباحثات السلام بين روسيا وأوكرانيا للتغلب على الصعوبات
الأمين العام للناتو: تقع على عاتقنا مسؤولية ألا يتصاعد النزاع أو يمتد إلى خارج أوكرانيا
عائلة الأسير يحيى سكاف في الذكرى الـ44 لاعتقاله: للتمسك بالمقاومة في مواجهة العدو وأدواته في المنطقة مهما بلغت التضحيات
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب يبحث مع السفير الروسي ألكسندر روداكوف العلاقات الثنائية والوضع في أوكرانيا
الرئيس الإيراني: نتابع المفاوضات النووية وفقاً للمبادئ المعلنة من قبل الإمام الخامنئي ولن نتراجع عن الخطوط الحمراء
قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي: دخول الفضاء ووضع قمر صناعي في المدار في ظل الحظر الدولي يعد فخراً وجهاداً كبيراً
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 8 وفيات و1006 إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
منذ 3 ساعة
8 March، 2022
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