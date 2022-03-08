الحرس الثوري: نجاح وضع القمر الصناعي “نور2” في المدار

أطلقت قوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية القمر الصناعي العسكري الإيراني الثاني “نور 2″من صحراء شاهرود باستخدام حامل الاقمار ثلاثي المراحل ووضعه في مدار على علو 500 كيلومتر.

ومهمة هذا القمر هي القياس والاستطلاع، وتم وضع القمر الصناعي “نور 2” بسرعة 6.7 كم / ث و في عضون 480 ثانية بعد الإطلاق تم وضعه في مدار 500 كم .

وبدأت الخطوة الاولى للقوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية منذ 21 شهرا وفي عام 2020، بإطلاق القمر الصناعي “نور 1” ، ورغم التنبؤات بأن عمره المفيد سيكون عاما واحدا، إلا أن القمر لا يزال نشطا وينقل معلوماته إلى الأرض.

المصدر: قناة المنار