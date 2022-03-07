اليمن: مسيرة حاشدة في صعدة تحمل أمريكا مسؤولية الحصار وتعلن النفير العام

شهدت محافظة صعدة اليمنية الاثنين مسيرة جماهيرية حاشدة تحت شعار “حصار المشتقات النفطية قرار أمريكي، وخيارنا إعصار اليمن”.

ورفع المشاركون في المسيرة “لافتات حمّلت أمريكا مسؤولية التداعيات الكارثية الناتجة عن استمرار العدوان والحصار الجائر، وتفاقم معاناة الشعب اليمني”.

وأكد بيان صادر عن المسيرة أن “حصار المشتقات النفطية ومنعها عن اليمنيين عدوان أمريكي، وأن مواجهته واجب شرعي”، وأشار إلى أن “إغلاق ميناء الحديدة جريمة حرب مشهودة”، وحمل “المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية الصمت إزاء هذه الجريمة”.

وأعلن البيان “تأييد كافة الخطوات العسكرية التي تتخذها القيادة في ردع العدوان وكسر الحصار على شعبنا الصابر”، وأكد أن “خيار الشعب اليمني في مواجهة حصار العدوان هو إعصار اليمن بالنفير إلى الجبهات بالرجال والمال”.

المصدر: موقع انصار الله