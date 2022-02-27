مواجهات بين الأسرى وقوات العدو الإسرائيلي في معتقل “ريمون” الصهيوني

أفاد نادي الأسير الفلسطيني الأحد باندلاع مواجهات بين الأسرى الفلسطينيين وعناصر تابعة لإدارة مصلحة سجون العدو الاسرائيلي في كافة الأقسام في سجن “ريمون” الصهيوني.

وقال “نادي الأسير الفلسطيني” إن “معلومات أولية عن مواجهة كبيرة جرت في قسم (7) دون تفاصيل، الأمر الذي دفع الأسرى في كافة الأقسام بالتكبير والطرق على الأبواب”.

من جهته، أكد مكتب إعلام الأسرى أن “قوات القمع الصهيوني تقتحم قسمين في سجن ريمون وسط توتر كبير، وطرق على الأبواب من قبل الأسرى”.

واقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، الاحد قسمين في سجن “ريمون”، وقامت بالاشتباك المباشر مع الأسرى.

المصدر: فلسطين اليوم