مصرف لبنان يمدد مفاعيل التعميم 161 حتى آذار

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان “ان المجلس المركزي وافق على تمديد مفاعيل التعميم الاساسي رقم 161 لغاية شهر آذار 2022، وهو قابل للتجديد”.

وأكد ان التعاطي بالاوراق النقدية بالدولار الاميكي مقابل الاوراق النقدية بالليرة اللبنانية مستمر مع المصارف من دون سقف محدد على سعر منصة SAYrafa.

وأرفق البيان بنسخة عن القرار الوسيط رقم 13412 تاريخ 23/2/2022 المتعلق بتعديل القرارالاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 المتعلق باجراءات استثنائية للسحوبات النقديةالمرفق بالتعميم ا اساسي رقم 161، وفيه:

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المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام