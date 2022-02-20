مصرع أربعة أشخاص على الأقل من بينهم كنديين اثنين إثر حادث سير جنوبي كينيا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2022 - 12:28

مصرع أربعة أشخاص على الأقل من بينهم كنديين اثنين إثر حادث سير جنوبي كينيا (سبوتنيك)

منذ 25 mins 20 February، 2022
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