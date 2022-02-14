فلسطين المحتلة: إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال المتمركزة في منزل الأسير محمود جرادات بالسيلة الحارثية بجنين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2022 - 00:34

فلسطين المحتلة: إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال المتمركزة في منزل الأسير محمود جرادات بالسيلة الحارثية بجنين

منذ 29 mins 14 February، 2022
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