فلسطين المحتلة: إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال المتمركزة في منزل الأسير محمود جرادات بالسيلة الحارثية بجنين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2022 - 00:34
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قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين المحتجين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة والصحافيين وتطلق قنابل الصوت تجاههم
الهلال الأحمر الفلسطيني: 31 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في حي الشيخ جراح
اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة السيلة الحارثية غرب جنين بهدف هدم منازل منفذي عملية حومش
سرايا القدس - كتيبة جنين ومجموعات حزام النار التابعة لكتائب الأقصى تعلنان عن معركة "بأس جنين" لصد اقتحام جيش الاحتلال
سرايا القدس - كتيبة جنين: مجاهدونا تمكنوا من تفجير عبوة بأحد آليات الاحتلال وإلحاق أضرار فيها
الهلال الأحمر الفلسطيني: 3 إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة السيلة الحارثية
الجهاد الإسلامي: ندعو شعبنا إلى النفير العام نصرة لأهلنا في الشيخ جراح ونحمل الاحتلال كامل المسؤولية عما يتعرضون له
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تحذر من خطورة ما يجري في حي الشيخ جراح من إرهاب الدولة المنظم وجرائم التطهير العرقي
لجنة المتابعة للقوى الفلسطينية والإسلامية في غزة تدعو للنفير العام لمواجهة اعتداءات المستوطنين على حي الشيخ جراح
فتح الانتفاضة: الشعب الفلسطيني لن يستسلم أمام الإرهاب الممارس بحق أهلنا في القدس والعدو لن يردعه سوى الاشتباك الدائم
مكتب إعلام الأسرى: الأسرى يقررون إرجاع وجبات الطعام غداً الإثنين واعتباره يوم غضب احتجاجاً على الإجراءات العقابية بحقهم
مراسل المنار: قوة صهيونية معادية تطلق النار على مسيّرة "درون" اشتبهت بأنها تحلق فوقها قبالة بلدة العديسة من دون إصابتها
وزارة الصحة العامة: 4443 إصابة و16 حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الساعات الماضية
استشهاد مواطن يمني وإصابة آخر بقصف مدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية في صعدة
مسيرات في عدد من المناطق البحرينية عشية الذكرى السنوية الحادية عشرة لانطلاق ثورة 14 فبراير
المحكمة الاتحادية العليا في العراق تقضي بعدم دستورية ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية
الخارجية الروسية: هدف هستيريا الغرب بشأن غزو موسكو المزعوم لأوكرانيا هو تصعيد الموقف والقيام باستفزاز له أبعاد عالمية
الخارجية الروسية: ندعو رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى اتخاذ موقف حازم بوجه محاولة استغلال بعثة المراقبين
البيت الأبيض: الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني اتفقا خلال مكالمة هاتفية على مواصلة نهجي الدبلوماسية والردع حيال روسيا
البنتاغون: القوات الأمريكية لن تقاتل في أوكرانيا وحركنا بعضها لطمأنة حلفائنا وردع أي عدوان محتمل ضد الناتو
إعادة انتخاب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لولاية جديدة وأخيرة تمتد 5 سنوات
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
أميركا وبريطانيا والنرويج يطلبون من رعاياهم مغادرة أوكرانيا فورا
الاتحاد الأوروبي يوصي موظفيه غير الأساسيين في كييف بمغادرة أوكرانيا
ارتفاع سعر خام برنت 3 دولارات ليبلغ سعر البرميل 94.44 دولار
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تنته بعد وتوقعات بظهور المزيد من السلالات المتحورة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
فلسطين المحتلة: إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال المتمركزة في منزل الأسير محمود جرادات بالسيلة الحارثية بجنين
منذ 29 mins
14 February، 2022
الأسير محمود جرادات
السيلة الحارثية
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