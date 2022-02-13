الصين تسجل فائضاً تجارياً بأكثر من 315 مليار دولار خلال 2021

سجلت الصين فائضاً تجارياً بأكثر من 315 مليار دولار خلال العام الماضي.

وقالت الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي في تقرير لها: “إن الصين سجلت فائضاً في الحساب التجاري بلغ315.7 مليار دولار خلال عام 2021 وهو ما يمثل 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي فيما سجلت التجارة في السلع فائضاً بلغ 554.5 مليار دولار خلال العام نفسه بزيادة نسبتها 8 بالمئة عن العام 2020.

وأشار التقرير إلى أن حجم الصادرات والواردات حافظ على نمو مضطرد فيما حافظت الصين على توازن أساسي في المدفوعات الدولية خلال العام الماضي مع تسجيل مستوى معقول من فائض الحساب الجاري.

وبين التقرير أن تجارة الخدمات شهدت عجزاً بلغ 97.7 مليار دولار عام 2021 بانخفاض نسبته 33 بالمئة على أساس سنوي بينما انخفض العجز في قطاع السفر بنسبة 15 بالمئة ليصل إلى 99.3 مليار دولار وذلك بسبب التأثيرات المتواصلة لجائحة كوفيد19 على السياحة عبر الحدود والدراسة في الخارج.

المصدر: وكالات