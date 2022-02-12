موسكو: دول الناتو لفقت التهديد بغزو روسي لأوكرانيا بعد طلبنا بضمانات أمنية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2022 - 17:20

موسكو: دول الناتو لفقت التهديد بغزو روسي لأوكرانيا بعد طلبنا بضمانات أمنية

منذ 1 ساعة 12 February، 2022
علم روسيا
أخبار دولية - روسيا

قال مدير دائرة بلدان رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية أليكسي بولشوك إنه “يظهر انطباع بأن دول الناتو لفقت التهديد بغزو روسي لأوكرانيا، بعد مطالبة موسكو بضمانات أمنية”، وشدد على أن “الغرب يقوم عمدا بتضخيم هذا الموضوع، من أجل تسريع تنفيذ خطط تعزيز وجوده في أوكرانيا”.

وأشار بولشوك إلى أن “الغرب يقوم بضخ الأسلحة إلى أوكرانيا بوتيرة سريعة بشكل لا يصدق”، وقال “تتسابق دول الغرب لتزويد سلطات كييف بالأسلحة وإرسال المستشارين والمدربين العسكريين”، ولفت الى ان “الولايات المتحدة أقرت في ديسمبر، إرسال مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 200 مليون دولار، ووفقا للخارجية الأمريكية منذ عام 2014 قدمت واشنطن لأوكرانيا 2.7 مليار دولار كمساعدات عسكرية”.

وقال بولشوك إن “بعض الأسلحة التي قدمتها الدول الغربية لأوكرانيا قد تذهب إلى السوق السوداء”، وأضاف “يذهب الكثير من الأسلحة إلى السوق السوداء، ووفقا لمكتب المدعي العام في أوكرانيا، يجري الحديث عن حوالي 5 ملايين قطعة، والتي يمكن أن تصل لاحقا إلى أي مكان، بما في ذلك دول الناتو”.

المصدر: روسيا اليوم

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