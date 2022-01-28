الصحة الفلسطينية: تسجيل 5 وفيات و5380 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة انه تم تسجيل 5 وفيات و5380 إصابة جديدة بفيروس كورونا و888 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة “تم تسجيل 3 وفيات في قطاع غزة وحالة في طولكرم وحالة في الخليل، نتيجة الإصابة بالفيروس”، وأشارت إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 139، بيت لحم 99، رام الله والبيرة 153، طولكرم 259، نابلس 516، الخليل 118، سلفيت 73، قلقيلية 68، جنين 225، طوباس 67، أريحا والأغوار 102، قطاع غزة 803، مدينة القدس 2758”.

وأضافت الوزارة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 62، بيت لحم 132، رام الله والبيرة 224، طولكرم 18، نابلس 85، الخليل 124، سلفيت 12، قلقيلية 8، جنين 47، طوباس 31، أريحا والأغوار 25، قطاع غزة 120”.

المصدر: فلسطين اليوم