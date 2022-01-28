الوزير الابيض: ملف أموال إختبارات PCR المطار أمام ديوان المحاسبة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2022 - 11:54

الوزير الابيض: ملف أموال إختبارات PCR المطار أمام ديوان المحاسبة

منذ 12 mins 28 January، 2022
وزير الصحة فراس الابيض
لبنان

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض البيان التالي:
“إن الحيثيات المرتبطة بكلفة اختبارات PCR في المطار وضعتها وزارة الصحة العامة بتفاصيلها كافة أمام المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس الذي فتح تحقيقا في الموضوع.
وإن الوزارة في انتظار البت بالملف للرد على السؤال الأساسي المطروح وهو مصير الأموال التي تم دفعها لقاء هذه الاختبارات طيلة الفترة السابقة والتي استوفتها شركات الطيران.
فهذه هي المسألة الرئيسية العالقة في الملف، حيث يجدر التذكير بأن  وزارة الصحة العامة خفضت كلفة الاختبار الحالي التي يدفعها الوافدون إلى ثلاثين دولارا بعدما كانت شركات الطيران تتقاضى خمسين دولارا.
اما الاستمرار في إجراء الاختبارات في المطار فهو ضروري في ضوء العدد الكبير للاصابات الوافدة والتي تتخطى أحيانا ثلاثمئة إصابة في اليوم الواحد مع ما يعنيه ذلك من تهديد مباشر للمخالطين وسلامة البيئة المجتمعية. لذا اقتضى التوضيح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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