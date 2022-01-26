وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة: نأمل في أن نستطيع، بتمويل البنك الدولي، أن نبدأ بعملية نقل الطاقة إلى لبنان في أقرب وقت ممكن – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2022 - 11:00

وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة: نأمل في أن نستطيع، بتمويل البنك الدولي، أن نبدأ بعملية نقل الطاقة إلى لبنان في أقرب وقت ممكن

منذ 27 mins 26 January، 2022
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