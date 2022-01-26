وزير الطاقة السوري غسان الزامل: جاهزون حالياً للربط الكهربائي، وكل الأعمال التي تعهّدنا بإنجازها أُنجزت، وسيكون في ذلك بداية تعاون أكبر في مختلف المجالات، وليس فقط الكهرباء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2022 - 11:00

وزير الطاقة السوري غسان الزامل: جاهزون حالياً للربط الكهربائي، وكل الأعمال التي تعهّدنا بإنجازها أُنجزت، وسيكون في ذلك بداية تعاون أكبر في مختلف المجالات، وليس فقط الكهرباء

منذ 28 mins 26 January، 2022
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