حزب الله وحركة أمل: المدخل الرئيسي والوحيد لحل الازمات وتخفيف معاناة اللبنانيين هو وجود حكومة قوية قادرة تحظى بالثقة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2022 - 20:08

حزب الله وحركة أمل: المدخل الرئيسي والوحيد لحل الازمات وتخفيف معاناة اللبنانيين هو وجود حكومة قوية قادرة تحظى بالثقة

منذ 1 ساعة 15 January، 2022
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