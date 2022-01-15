حزب الله وحركة أمل: لتحرك السلطة التنفيذية لتصويب المسار القضائي القائم والتزام الدستور ومعالجة الظواهر غير القانونية – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 15 2022 - 20:08
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
15 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
حزب الله وحركة أمل: نعلن الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي
حزب الله وحركة أمل: الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء لمناقشة كل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين
حزب الله وحركة أمل: سنحضر جلسات الحكومة استجابة لحاجات المواطنين الشرفاء ونداء القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية
حزب الله وحركة أمل: المدخل الرئيسي والوحيد لحل الأزمات وتخفيف معاناة اللبنانيين هو وجود حكومة قوية وقادرة تحظى بالثقة
حزب الله وحركة أمل يؤكدان الاستمرار في العمل من أجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة والإنصاف ومنع الظلم والتجني
حزب الله وحركة أمل: لتحرك السلطة التنفيذية لتصويب المسار القضائي القائم والتزام الدستور ومعالجة الظواهر غير القانونية
الرئيس ميقاتي: نرحب بالبيان الصادر عن حزب الله وحركة أمل وسأدعو مجلس الوزراء للانعقاد فور تسلم مشروع الموازنة من المالية
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء: الرئيس ميقاتي أجرى اتصالاً برئيس الجمهورية وتشاور معه في الوضع
الرئيس ميقاتي أجرى اتصالاً برئيس مجلس النواب نبيه بري وتشاور معه في التطورات السياسية الأخيرة
الشيخ نعيم قاسم للمنظمات المؤتمرة من السفارة الأميركية في عوكر: أنتم شركاء واشنطن في حصارها المفروض على لبنان
الشيخ قاسم: طارق البيطار ومن وراءه هم السبب المباشر في تعطيل المؤسسات الدستورية بمصادرة صلاحيات المجلس النيابي
وزير الأشغال علي حمية للمنار: ما حصل في مطار بيروت الدولي هو اكتشاف ثقب في هيكل طائرة يونانية قبل إقلاعها من بيروت
نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود للمنار: نعلن العودة المشروطة إلى التعليم الحضوري بدءا من الإثنين القادم
النقيب عبود للمنار: ننتظر من وزير التربية والتعليم العالي تنفيذ شروط نقابة المعلمين في غضون أسبوع
الحزب السوري القومي الاجتماعي: نحذر من الفوضى مع الهبوط المتلاحق للعملة الوطنيّة وتفكك ما تبقى من هيكل الدولة
مصادر فلسطينية: تبادل إطلاق نار بين المقاومين وجيش الاحتلال في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس
إصابة عدد من الشبان الفلسطينيين واعتقال آخرين خلال عمليات دهم شنتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في النقب
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: واشنطن تقوم عبر دعمها للمليشيات شمالي البلاد بسرقة النفط والقمح والقطن السوري
الإخبارية السورية: القوات التركية تستهدف بقذائف المدفعية ريف بلدة ابو راسين شمال غرب الحسكة
استشهاد طفل وإصابة اثنين آخرين بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي تنظيم "داعش" في طب هرابش في دير الزور
الإعلام الحربي العراقي: إحباط محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين بـ 3 طائرات مسيرة
طيران العدوان السعودي الأميركي يستهدف بعدد من الغارات مرآب سيارات لأحد المواطنين في مدينة حريب بمأرب
"هيومن رايتس ووتش" تجدد اتهام السعودية بانتهاك القانون الإنساني الدولي في حربها على اليمن وارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين
نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي: بيان مجلس الأمن حول سفينة "روابي" الإماراتية محكوم باعتبارات تمويلية
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يعلن دخول الاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي بين إيران والصين حيز التنفيذ
البيت الأبيض: الرئيس الأميركي جو بايدن يطلب من فريقه تقديم خيارات بديلة للتعامل مع الملف الإيراني
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: واشنطن وحلف شمال الأطلسي متحدان ومستعدان لمواصلة الحوار المتبادل مع روسيا
وزارة الدفاع الروسية تعلن انسحاب كامل قواتها العاملة ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان
كوريا الشمالية تُطلق صاروخاً جديداً في تجربة ثالثة خلال أسبوعين في تحد للعقوبات الأميركية الجديدة
السلطات النيوزلندية تصدر تحذيراً من تسونامي بعد ثوران بركان تونغا جنوب المحيط الهادئ
هيئة الأرصاد اليابانية: موجات تسونامي بلغت اليابان مع احتمال ارتفاع المد البحري الى 3 أمتار بسبب ثوران بركاني في تونغا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
وفاة الإعلامية المناضلة سمر الحاج بعد صراع مع مرض عضال
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
حزب الله وحركة أمل: لتحرك السلطة التنفيذية لتصويب المسار القضائي القائم والتزام الدستور ومعالجة الظواهر غير القانونية
منذ 1 ساعة
15 January، 2022
عاجل
التعليقات
ذات صلة
ميقاتي يرحب بموقف حزب الله وحركة أمل
مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم السبت 15-1-2022
حزب الله وحركة أمل: نوافق على حضور جلسات مجلس الوزراء لمناقشة ما يرتبط بالوضع الحياتي والمعيشي للبنانيين
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
إغلاق
تصفح