معلومات لـ”النهار”: الرئيس عون سيحدد موقفه من الدعوة إلى الحوار او عدمها في ضوء لقاءات اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 12 2022 - 09:42

معلومات لـ”النهار”: الرئيس عون سيحدد موقفه من الدعوة إلى الحوار او عدمها في ضوء لقاءات اليوم

منذ 2 ساعة 12 January، 2022
النهار
لبنان

أكدت معلومات لصحيفة “النهار” أن رئيس الجمهورية ميشال عون سيحدد موقفه من الدعوة إلى الحوار او عدمها في ضوء لقاءات اليوم.

ونقل عن مصادر بعبدا ان إمكان تراجع الرئيس عون عن عقد الحوار هو موضع تقويم منه وفي ضوء لقاءات اليوم يحدد موقفه من الدعوة للحوار أو عدمها.

وأشارت المصادر إلى ان رئيس الجمهورية “لا يحاول أن ينقذ الأشهر المتبقية من العهد بطاولة الحوار إنما يريد إنقاذ البلد من خلال هذا الحوار ويرفض القول إنه تعويم لعهده”، مشيرة إلى “ان عون طرح على الحاضرين امس مسألة تعطيل السلطتين التنفيذية والقضائية، والنائب طلال إرسلان أجابه أن اجتماع مجلس الوزراء ضروري، فيما قال النائب محمد رعد لعون إن لدى “حزب الله” ملاحظات بشأن عمل مجلس الوزراء و”نتمنى أن تذلل العقبات أمام انعقاده”.

المصدر: صحيفة النهار

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح