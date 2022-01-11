حماس: لتصعيد الفعل النضالي لتثبيت الهوية العربية الفلسطينية لأرضنا المحتلة في الداخل

أكدت حركة “حماس” أن “مواصلة سلطات الاحتلال عمليات التجريف والهدم التي تقوم بها في منطقة النقب في الداخل الفلسطيني المحتل، وهدم خيمة اعتصام الأهالي هناك واعتقال عدد منهم، يؤكد إصرار الاحتلال على استكمال جريمته في تهويد النقب الفلسطيني المحتل”.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم الثلاثاء إن “تزايد السياسات الصهيونية بمصادرة الأراضي الفلسطينية عبر (ما يسمى الصندوق القومي اليهودي) الذي ساهم في السياسة الاستيطانية للحركة الصهيونية منذ مائة عام، يؤكد من جديد أن سياسة التطهير العرقي التي تشكلت مع انطلاق الحركة الصهيونية ما زالت تحكم عقلية الكيان الصهيوني”، مستنكرا “كافة محاولات الاحتلال تهويد النقب المحتل”.

وأضاف قاسم “نثمن الحراك الجماهيري لأهلنا في الداخل المحتل ضد سياسة التهويد التي تمارسها سلطات الاحتلال”، داعيا إلى “تصعيد الفعل النضالي الهادف لتثبيت الهوية العربية الفلسطينية لأرضنا المحتلة في الداخل”.

المصدر: فلسطين اليوم