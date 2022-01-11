الرئيس الإيراني يزور روسيا قريبا

أعلنت طهران، الاثنين، أن زيارة الرئيس الإيراني، السيد إبراهيم رئيسي، إلى روسيا مدرجة في جدول أعماله منذ فترة وهو سيقوم بها قريبا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي: “إن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون بين إيران وروسيا وتتضمن أبعادا تجارية واقتصادية ومحادثات ثنائية وإقليمية ودولية”.

وأضاف خطيب زاده: “العلاقات الإيرانية الروسية وثيقة ومبنية على أساس حسن الجوار والتناغم الذي تبلور في مختلف الإجراءات والرؤى مثلما نراه في فيينا وفي آستانا”.

وأوضح أن “زيارة رئيسي كزيارة عمل مدرجة منذ فترة في جدول الأعمال وستتم قريبا”.

المصدر: وكالات ايرانية