وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 16 وفاة و4780 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2022 - 18:14
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رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: المقاومة أصبحت جزءا حقيقيا من هوية لبنان الوطنية واستقلاله الناجز
السيد صفي الدين: الذين يتهجمون على المقاومة خدمة لمصالح أميركا وإسرائيل من أجل مواقع سياسية فإنهم لن يصلوا إليها حتما
النائب حسن عز الدين: حزب الله وحركة أمل سيخوضان الاستحقاق الانتخابي متحالفين
المفتي قبلان: واشنطن تقود مشروع تقسيم لبنان وتجويعه والإنقاذ يبدأ بتحرير القرار السياسي من "عقدة عوكر"
وزير الصحة فراس أبيض: نسبة إشغال المستشفيات هذا العام تعادل الثلث عما كانت عليه السنة الماضية والفرق باللقاح
تنظيم ماراتون فايزر في يومه الثاني لتلقيح التلامذة والقطاع التربوي وكل من يرغب من مواليد 2009 وما دون
وزارة الصحة: ابتداء من يوم غد الإثنين سيتم تخفيض كلفة اختبار PCR الإلزامي للوافدين إلى المطار بحيث تصبح 30 دولارا
الجيش اللبناني: توقيف 3 أشخاص للاشتباه بتورطهم في عملية تهريب شحنة من حبوب الكبتاغون التي ضُبطت في الأردن
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الذكرى الـ21 لرحيل الإمام شمس الدين: لقد فقدنا برحيله ركنا علميا وفقهيا
الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحيي ذكرى انتفاضة قم المقدسة ضد نظام الشاه
الإمام الخامنئي: استشهاد القائد سليماني كان حادثة تاريخية لم يكن أحد يتوقع أن تكون بهذه العظمة
الإمام الخامنئي: تصور الأعداء أن باغتيالهم القائد قاسم سليماني سيتمكنون من إطفاء نور المقاومة لكنهم رأوا خلاف ذلك
الإمام الخامنئي: يجب ألا نستسلم أمام غطرسة الأعداء ولن نستسلم أبداً
الرئيس الإيراني: انخفاض وتيرة التضخم في البلاد وزيادة صادرات البلاد بنسبة 40 في المئة خلال الأشهر الأخيرة
السيد إبراهيم رئيسي: صادرات إيران النفطية تتزايد ونسعى إلى تحييد العقوبات ورفعها في آن واحد
وزير الخارجية الإيراني: نمتلك الإرادة اللازمة للوصول إلى اتفاق نووي جيد
مكتب إعلام الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل الشاب علاء طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم
نادي الأسير الفلسطيني: المؤسسات الدولية لم تلعب دوراً فاعلاً ومهماً أمام كل ما ترتكبه "إسرائيل" بحق الأسرى الفلسطينيين
عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بحراسة من قوات الاحتلال صباح اليوم
الداخلية في غزة: أحد المتورطين في اغتيال فادي البطش في ماليزيا عام 2018 إعترف بتكليفه من جهاز الموساد الإسرائيلي
غارة حربية للتحالف السعودي على شبكة الاتصالات في منطقة العبدين جنوب صعدة شمال اليمن
الاحتلال الأمريكي يبدأ بتركيب مصفاة نفط في حقل رميلان النفطي السوري
مجلس النواب العراقي الجديد يعقد أول جلسة له لاختيار رئيس جديد للبرلمان
وصول وزير الدفاع الألماني انيغريت كرامب كارينباور الى بغداد في زيارة رسمية للتباحث بالعلاقات الثنائية بين البلدين
تجمع المهنيين السودانيين: نعلن رفضنا للمبادرة الأممية لحل الأزمة في السودان
سلطات السودان أعلنت إغلاق عدد من جسور الخرطوم وسط دعوات للتظاهر
اتصال هاتفي بين مفوّض الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزير الخارجيّة الأميركيّة أنتوني بلينكن حول أوكرانيا
بوريل وبلينكن: على روسيا خفض التصعيد وأي عدوان عسكري ضد أوكرانيا ستكون له تبعات وخيمة
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: موسكو تشعر بخيبة إزاء الإشارات الواردة من واشنطن وبروكسل عشية محادثات جنيف
ريابكوف: موسكو لن تبحث مع واشنطن الأوضاع في كازاخستان وهذا ملف لا يخص الولايات المتحدة
الدفاع الروسية تعلن بدء مهام وحدات حفظ السلام في كازاخستان لحماية المنشآت والمطارات
مكتب الرئاسة في كازاخستان: قوات بقيادة روسية تحرس عددا من المنشآت الاستراتيجية
الرئاسة الكازاخستانية: الوضع في جميع الأقاليم مستقر وتمت استعادة كافة المباني الإدارية
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس يتحوّل اعتبارا من بعد الظهر إلى غائم مع رياح ناشطة وانخفاض بدرجات الحرارة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 16 وفاة و4780 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
منذ 3 mins
9 January، 2022
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للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
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