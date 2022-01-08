رئيس بلدية بشري أصدر قراراً إدارياً دعا فيه إلى ارجاء فتح المدارس والمعاهد حتى 17 من الشهر الحالي (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2022 - 17:02

رئيس بلدية بشري أصدر قراراً إدارياً دعا فيه إلى ارجاء فتح المدارس والمعاهد حتى 17 من الشهر الحالي (الوكالة الوطنية)

منذ 48 mins 8 January، 2022
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