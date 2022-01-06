رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون يوقع مرسوم العقد الاستثنائي لمجلس النواب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2022 - 20:12

رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون يوقع مرسوم العقد الاستثنائي لمجلس النواب

منذ 58 mins 6 January، 2022
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