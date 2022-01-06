“الوفاء للمقاومة” رحبت بدعوة الرئيس عون للحوار وأيدت فتح دورة استثنائية لمجلس النواب

أكدت كتلة “الوفاء للمقاومة” في لبنان الخميس “الحاجة إلى المقاومة كخيارٍ ونهجٍ للدفاع عن الإنسان والوجود والوطن والسيادة حقيقة ساطعة راسخة لا تحتاج إلى نقاشٍ ولا يجوز حولها الجدل”، وتابعت “المقاومون هم رموز الشرف وقادة التحرّر والمقيمون في قلوب المستضعفين وعقولهم وهمومهم”، واضافت “الشهداء هم المشاعل والرايات، لا تخمد نارهم ولا تضيع أهداف السالكين على نهجهم”.

ورحبت الكتلة “بالدعوة إلى الحوار الوطني، التي أطلقها فخامة رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة ميشال عون من أجل أن تتشارك القوى والأطياف اللبنانيّة مسؤوليّة إيجاد الحلول والمعالجات للأزمة الراهنة وتشعباتها، وترى في الدعوة إلى الحوار سبيلاً مهمّاً ومجديا”، وأكدت “حرصها التام على تفاهم مختلف الأطياف والقوى السياسيّة والوطنيّة في البلاد”، وشددت على “التزامها وتمسّكها بالتفاهم الوطني بين حزب الله والتيار الوطني الحر”، ورأت ان “هناك حاجة إلى تطويره وأنّ كلا الطرفين لديه من الملاحظات والنقاط التي تتطلب نقاشاً إيجابيّاً سيما بعد النتائج التي لمس اللبنانيون أهميتها خلال سنوات التطبيق والالتزام بالتفاهم”.

وأيدت الكتلة “فتح دورة استثنائيّة لمجلس النواب تمتد إلى موعد بدء الدورة العاديّة، نظرا للحاجات الملحة لإقرار القوانين ذات الصلة بالإنقاذ والمحاسبة وانتظام الدولة”، وناشدت “اللبنانيين في دعوتها وتجدد إصرارها عليهم للتقيّد والالتزام بالإجراءات الصحيّة والوقائيّة المعتمدة في سياق مكافحة وباء كورونا ومتحوراته”.

ودعت الكتلة الى “تنفيذ بنود سلّة التقديمات للاسرة التربوية في اسرع وقت ممكن تأمينا لاستمرار العام الدراسي مع مراعاة كاملة للوقاية من جائحة كورونا ومتحوراتها”، وطالبت “بالافراج عن مستحقات البلديات”.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله