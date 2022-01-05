الرئيس الكازخستاني توكاييف يعلن توليه منصب رئيس مجلس الأمن بدلا من نزرباييف ويعد بإجراءات صارمة (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2022 - 15:50

الرئيس الكازخستاني توكاييف يعلن توليه منصب رئيس مجلس الأمن بدلا من نزرباييف ويعد بإجراءات صارمة (روسيا اليوم)

منذ 35 mins 5 January، 2022
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