وزير الدفاع اللبناني التقى قائد الجيش على رأس وفد المجلس العسكري : إحقاق الحق لا ينتظم الا بسلطة القانون

اكد وزير الدفاع الوطني موريس سليم ” الدور الوطني الكبير الذي يقوم به الجيش حفاظا على أمن الوطن واستقراره وسلامة أبنائه في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها على الصعد كافة”، وتحدث عن المساعي الذي تبذل للتخفيف من الصعوبات المادية التي يواجهها العسكريون وأسرهم.

جاء ذلك خلال استقباله قائد الجيش العماد جوزاف عون على رأس وفد من المجلس العسكري زاروه للتهنئة بمناسبة العام الجديد، وجرى خلال اللقاء عرض الوضع العام في لبنان وجهود العسكريين وتضحياتهم في سبيل حفظ الاستقرار والسلامة العامة.

كما استقبل الوزير سليم رئيس المحكمة العسكرية، المعين حديثا، العميد علي الحاج، وزوده بالتوجيهات اللازمة ب”ضرورة ارساء مبدأ العدالة والتجرد والمساواة في مقاربة الملفات والسرعة في إصدار الأحكام”.

واعتبر الوزير سليم أن “إحقاق الحق لا ينتظم الا بسلطة القانون بعيدا من الاستنسابية وازدواجية المعايير للإبقاء على المحكمة العسكرية كصرح قانوني مميز يقيم العدل في أحكامه وينصف كل مدعى عليه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام