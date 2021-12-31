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December 31 2021 - 14:40

“لجان المقاومة” نعت الشهيد ريان: دماء الشهداء لن تذهب سدى

منذ 25 mins 31 December، 2021
لجان المقاومة الفلسطينية
عربي وإقليمي - فلسطين

نعت “لجان المقاومة في فلسطين” الجمعة الشهيد أمير عاطف ريان من قرية قراوة بني حسان الذي أُعدم برصاص العدو الاسرائيلي قرب بلدة حارس في سلفيت بالضفة المحتلة الجمعة. وأكدت ان “دماء الشهداء لن تذهب سدى وستبقى منارة تنير الدرب والطريق للأحرار والمقاومين من ابناء شعبنا الابي حتى التحرير والعودة وتطهير المقدسات”.

وأشارت اللجان إلى أن “استمرار المقاومة بكافة اشكالها وخاصة المسلحة هو الرد الفعلي والحقيقي على ارهاب وجرائم العدو الإسرائيلي ومستوطنيه”، ودعت “أبناء الشعب الفلسطيني الثائر والمقاومين الابطال لمواصلة العمليات البطولية وتصعيد المقاومة والثورة واشعال الارض نارا وبراكين غضب تحت أقدام الصهاينة الغزاة”.

المصدر: فلسطين اليوم

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