سقوط مروحية في روسيا على متنها شخصان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 27 2021 - 20:08

سقوط مروحية في روسيا على متنها شخصان

منذ 2 ساعة 27 December، 2021
مروحية روسية
أخبار دولية - روسيا

سقطت مروحية من نوع “مي-2” على متنها شخصان قرب مدينة إيجيفسك عاصمة جمهورية أودمورتيا الروسية، حسبما أوردت وزارة الطوارئ الروسية.

وقالت الوزارة “إنها تلقت بلاغا عن طيار المروحية أكد فيه أنها نفذت هبوطا حادا في منطقة ياكشور بوديا (وسط أودمورتيا)”، واضافت أن “المعلومات الأولية تشير إلى وجود شخصين على متنها”، ولفتت الى أنه “تم ارسال فرق ومعدات من الوزارة إلى مكان الحادث”.

بدوره، أكد مكتب نيابة المواصلات في “منطقة الفولغا الفيدرالية” عدم وقوع خسائر بشرية جراء الحادث، مشيرا إلى أنه تم الاتصال مع الشخصين اللذين كانا على متن المروحية.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة