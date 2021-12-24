الطقس غداً قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بالحرارة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2021 - 18:30

الطقس غداً قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بالحرارة

منذ 1 ساعة 24 December، 2021
الطقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس السبت قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، كما يبقى التحذير من تشكل الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن ال 1800 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الأحد: صاف اجمالا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة ويبقى التحذير من تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ال 1800 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتحول ليلا الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 10 الى 17 درجة، فوق الجبال من 4 الى 8 درجات، في الداخل من 5 الى 8 درجات.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على الجبال بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل:بين  55 و 70% .

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.  حرارة سطح الماء: 20 درجة.

– الضغط الجوي: 766 ملم زئبق .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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