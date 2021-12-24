روسيا تواصل “حشد” قواتها بالقرب من حدود أوكرانيا

أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن روسيا تواصل “حشد” معداتها العسكرية بالقرب من حدود أوكرانيا.

ونقلت الوكالة عن المعلومات التي جمعتها شركة “Janes” البريطانية المتخصصة في الدفاع والاستخبارات أن المعطيات من الأقمار الصناعية تظهر تنقل المركبات المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي الروسية ابتداء من نوفمبر الماضي. واعترفت “بلومبرغ” في الوقت ذاته بأن الصور الموجودة تظهر “عددا محدودا للغاية من العسكريين في الأماكن”، لكنها ترى أن روسيا “ستتمكن من تعزيز هذه القوات بسرعة عن طريق نقل الوحدات الكبيرة جوا وبرا”.

كما نقلت الوكالة عن معلومات المجلس الوطني لأمن ودفاع أوكرانيا مفادها أن نحو 122 ألف جندي روسي متواجد حاليا على بعد لا يزيد عن 200 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.

وتتهم الدول الغربية في الوقت الأخير روسيا باستعدادها لشن هجوم على أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه موسكو، مشيرة إلى أنها لا تهدد أحدا وأن تنقل قواتها في أراضيها هو أمر داخلي.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مؤتمره الصحفي السنوي، أمس الخميس: “هل ذهبنا إلى هناك؟ إلى حدود الولايات المتحدة؟ أو إلى حدود بريطانيا؟ أو إلى مكان ما؟. لقد جاؤوا إلينا. وما زالوا الآن يقولون: لا، الآن أوكرانيا ستنضم أيضا إلى الناتو”.

المصدر: نوفوستي