إصابتان برصاص العدو الاسرائيلي خلال قمع مسيرة كفر قدوم بالضفة المحتلة

أصيب فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط الجمعة خلال قمع جيش العدو الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم(بالضفة المحتلة) الأسبوعية المناهضة للاستيطان الصهيوني والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.

وأفادت مصادر فلسطينية إن “مواطنين أصيبا بالرصاص المطاطي في أطرافهما السفلية، وآخرين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، حيث عولجوا ميدانيا”، وتابعت “كانت قد اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي عقب قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان”.

المصدر: فلسطين اليوم