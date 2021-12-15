العدو الاسرائيلي اعتقل 3 فلسطينيين واستولى على جرار زراعي في مسافر يطا بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2021 - 16:50

العدو الاسرائيلي اعتقل 3 فلسطينيين واستولى على جرار زراعي في مسافر يطا بالضفة المحتلة

منذ 9 mins 15 December، 2021
أخبار موقع المنار
عربي وإقليمي - فلسطين

اعتقلت قوات العدو الاسرائيلي الاربعاء ثلاثة فلسطينيين واستولت على جرار زراعي اثناء قيامهم بحراثة أرضهم في منطقة الركيز بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال اعتقلت كل من: سليمان محمد وابراهيم أبو عرام وماهر احمد محمد واستولت على جرار زراعي اثناء حراثتهم لأرضهم في منطقة الركيز بمسافر يطا”.

وأضافت المصادر ان “الاحتلال الاسرائيلي يصعد من اعتداءاته المستمرة على الاهالي في مسافر يطا بشكل عام ويستهدف تجمع المفقرة والركيز المحاطة بسلسلة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ويمنعهم من الوصول إلى أراضيهم وزراعتها، لإجبارهم على تركها والرحيل عنها، لصالح مشروعه الاستيطاني الهادف الى ربط تلك المستوطنات مع بعضها البعض”.

المصدر: وكالة وفا

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