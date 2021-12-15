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December 15 2021 - 16:50

الصحة الفلسطينية: وفاتان و386 إصابة جديدة بكورونا

منذ 25 mins 15 December، 2021
العلم الفلسطيني
فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الأربعاء تسجيل وفاتين و386 إصابة جديدة بفيروس كورونا و360 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة إن “الوفيات الجديدة سجلت في محافظات طولكرم (1)، الخليل (1)”، وأضافت أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 80، الخليل 53، ضواحي القدس 7، رام الله والبيرة 76، جنين 17، نابلس 18، طوباس 3، سلفيت 3، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 127”.

وأكدت الكيلة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 49، الخليل 109، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 29، جنين 14، نابلس 18، طوباس 4، طولكرم 3، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 130”.

المصدر: وكالة وفا

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