شهيد فلسطيني و5 جرحى باعتداء للعدو الاسرائيلي في نابلس المحتلة

استشهد شاب فلسطيني في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة وأصيب خمسة باعتداءات للعدو الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين.

وقالت مصادر فلسطينية “استشهد الشاب جميل الكيال (31 عاما) بعد إصابته بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال، بشكل مباشر بالصدر خلال اقتحامه لمنطقة رأس العين القريبة من البلدة القديمة بمدينة نابلس”.

وذكرت المصادر انه “خلال الاقتحام اعتقلت قوات الاحتلال شابا من المنطقة، قبل أن تشتبك مع مجموعة من المقاومين، الذين ألقوا قنابل متفجرة باتجاه القوة الاحتلالية”، وتابعت ان “خمسة مواطنين أصيبوا خلال الاقتحام، إثنين منهم أصيبوا بعد قيام جيب عسكري بدهسهم”.

وفي وقت لاحق أعلنت القوى والفصائل الوطنية والإسلامية في المدينة الحداد الشامل في المدينة، حتى يتم تشييع جنازة الشهيد ظهر اليوم.

المصدر: فلسطين اليوم