ارتفاع جنوني لأسعار القهوة عام 2021 يتجاوز النفط والذهب

ارتفعت أسعار القهوة إلى أعلى مستوى لها منذ عقد من الزمان، مدفوعة بأزمة في عمليات الشحن وزيادة الطلب والطقس الجاف.

ووصل سعر العقود الآجلة للبن العربي في بورصة “إنتركونتنينتال، الذي يتتبع الحبوب عالية الجودة، أعلى 2.40 دولار للرطل في منتصف تعاملات اليوم في أوروبا، أكثر من ضعفي ما كان عليه في بداية هذا العام.

وكان ثاني أكبر عقد للقهوة في العالم، الذي يتتبع حبوب قيمة روبوستا التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، وغالبا ما تكون أقل جودة، اليوم، بعدما سجل الثلاثاء أعلى مستوياته منذ 2011، بحسب مجلة “فورتشن”.

سجلت القهوة أكبر ارتفاع في الأسعار بين جميع السلع الأخرى بما في ذلك النفط والذهب، في عام 2021- وهو العام الذي حطم باستمرار الأرقام القياسية في أسواق الطاقة والغذاء.

سجل النفط ارتفاعا بنحو 50% منذ بداية هذا العام، وفقا لخام القياس العالمي “برنت”، فيما تراجع سعر الذهب بنحو 6%، وفقا لبيانات شبكة “سي إن بي سي”.

يعاني سوق البن من تقلبات حادة، حيث يشهد عجزا كبيرا، ويقول محللون إن العامل الأكبر كان على الأرجح قيود الشحن ونقص الحاويات، إلى جانب عوامل الطقس التي أضرت بالمحصول في أماكن مختلفة.

المصدر: سبوتنيك