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November 28 2021 - 19:52

العدو الاسرائيلي يواصل التضييق على الفلسطينيين بالاراضي المحتلة

منذ 2 ساعة 28 November، 2021
العدو الاسرائيلي
عربي وإقليمي - فلسطين

أغلقت قوات العدو الإسرائيلي الأحد حاجز الطيبة العسكري غرب طولكرم، أمام العمال أثناء توجههم إلى أماكن عملهم في الأراضي المحتلة عام 1948.

وقالت مصادر فلسطينية إن “إغلاق الحاجز العسكري من قبل الاحتلال، جاء بحجة إجراء مناورات ميدانية في المكان”.

من جهة ثانية، لفتت المصادر الى انه “في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي بلدة بيرزيت شمال رام الله”، وأفادت أن “قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وتمركزت قرب مبنى البلدية لفترة من الوقت، قبل أن تنسحب، دون أن يبلغ عن اعتقالات”.

في سياق آخر، قالت المصادر إن “قوات الاحتلال سلمت 12 اخطارا بوقف البناء في قرية عزون عتمة شرق قلقيلية”.

المصدر: فلسطين اليوم

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