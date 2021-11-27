مصلحة الليطاني: توقيف كلي لمعمل شارل حلو لمدة 15 يوماً

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، التوقيف الكلي لمعمل شارل حلو لمدة 15 يوماً ابتداء من 29 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، وجاء فيه “حيث أنه تبين وجود تسرب مياه من داخل نفق اولي- جون الذي ينقل المياه الى معمل شارل حلو لتوليد الطاقة الكهرومائية، والذي تم إنشاؤه العام 1967، وحيث ان هذا الامر يشكل خطرا مباشرا على النفق وقساطل المياه المضغوطة ومعمل شارل حلو، لذلك قررت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان، توقيف كلي لمعمل شارل حلو لمدة 15 يوما، وتقرر تفريغ حوض الاولي ونفق اولي- جون لكي تقوم المصلحة بالكشف الفني على النفق وبئر التوازن، وتنفيذ اشغال الصيانة المطلوبة لاصلاح الاعطال. كما تؤكد المصلحة استمرارية الانتاج الكهرومائي في معملي عبد العال وارقش كالمعتاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية