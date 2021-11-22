النائب فايز غصن في ذمة الله

توفي النائب فايز غصن، وهو كان يشغل منصب نائب رئيس تيار “المردة” منذ العام 2006.

وانتُخب غصن نائبا عن محافظة الشمال للمرة الأولى بين 1992 و1996، وأُعيد انتخابه بين 1996 و2000، وعام 2011، عُيّن وزيراً للدفاع في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وهو من مواليد 1950، في بلدة كوسبا قضاء الكورة.

ونعى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي النائب غصن، وقال في بيان له “يغيب الصديق النائب فايز غصن تاركا ارثا كبيرا من محبة الناس والحضور الوطني ليس فقط في الكورة التي عشقها طوال حياته، بل على مستوى الشمال وكل ولبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام