قوى الأمن: توقيف أحد المطلوبين للقضاء بجرم سرقة دراجات آلية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 20 2021 - 14:02

قوى الأمن: توقيف أحد المطلوبين للقضاء بجرم سرقة دراجات آلية

منذ 42 mins 20 November، 2021
قوى الامن الداخلي
قوى الامن الداخلي
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: “كثرت في الآونة الأخيرة عمليات السرقة والسلب لا سيّما الدراجات النارية في محلة الاوزاعي، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكنت فصيلة الأوزاعي في وحدة الدرك الإقليمي من تحديد هوية أحد المشتبه بهم بسرقة عدّة درّاجات ناريّة، إضافة لتعاطي وترويج المخدرات ويدعى:

م. ع. (مواليد عام 1992، لبناني الجنسيّة) مطلوب بموجب بلاغ بحث وتحرّ بجرم سرقة

وبتاريخ 13-11-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى الدوريّات من توقيفه في محلة الاوزاعي.

بالتحقيق معه من قبل عناصر الفصيلة، اعترف بقيامه بسرقات عدّة لدراجات ناريّة، كما أفاد أنه تواصل مع بعض اصحاب الدراجات المسروقة لإعادتها إليهم مشترطًا بدلا ماديًّا، وذلك بالاشتراك مع آخرين -العمل جارِ لتوقيفهم-.

أودع الموقوف المرجع القضائي المختصّ بناء على إشارته:.

المصدر: قوى الامن الداخلي

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