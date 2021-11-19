الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 وفيات و230 إصابة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 19 2021 - 18:38

الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 وفيات و230 إصابة جديدة بكورونا

منذ 15 mins 19 November، 2021
العلم الفلسطيني
عربي وإقليمي - فلسطين

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة انه تم تسجيل 3 وفيات و230 إصابة جديدة بفيروس كورونا و195 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أنه “تم تسجيل حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة وحالة في بيت لحم وحالة في قلقيلية”، ولفتت الى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 9، الخليل 39، بيت لحم 13، رام الله 28، ضواحي القدس 3، جنين 10، طوباس 2، أريحا والأغوار 2، قلقيلية 1، نابلس 6، قطاع غزة 117”.

وأشارت الوزرة إلى أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 3، الخليل 21، بيت لحم 17، رام الله 6، ضواحي القدس 8، جنين 11، طوباس 12، أريحا والأغوار 2، قلقيلية 1، نابلس 4، قطاع غزة 110”.

المصدر: فلسطين اليوم

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