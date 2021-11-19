إصابات بين الفلسطينيين بمواجهات مع العدو الاسرائيلي في بيتا وبيت دجن بالضفة المحتلة

أصيب حوالي 22 فلسطينيا الجمعة خلال مواجهات مع قوات العدو الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس، وقرية بيت دجن شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل “بإصابة مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و14 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات على جبل صبيح في بيتا”، ولفت إلى أن “المواجهات مازالت مستمرة”.

وأشار جبريل إلى أن “7 مواطنين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في قرية بيت دجن، حيث جرى علاجهم ميدانيا”.

المصدر: فلسطين اليوم