الرئيس بري استقبل وزير المال والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان.. وتأكيد على حقوق المودعين

الرئيس برياستقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الجمعة وزير المال يوسف الخليل حيث تم “تأكيد حفظ حقوق المودعين لودائعهم في المصارف وإلتزام المجلس النيابي إصدار التشريعات الكفيلة بتثبيت هذه الحقوق وحمايتها، ورفض أي محاولة لإسقاطها بالتقادم أو بمرور الزمن “.

وبحث الرئيس بري الموضوع نفسه خلال لقائه النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، وأكد “المبدأ نفسه الذي يصون هذه الحقوق، وعدم السماح بتجاوزها تحت أي ظرف من الظروف”.

على صعيد آخر، تلقى الرئيس بري برقية تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال من رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام