حي الشيخ جراح الى الواجهة مجددا.. سلطات العدو تدرس طلب إخلاء عائلة مقدسية من منزلها – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2021 - 12:00

حي الشيخ جراح الى الواجهة مجددا.. سلطات العدو تدرس طلب إخلاء عائلة مقدسية من منزلها

منذ 32 mins 15 November، 2021
حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة
عربي وإقليمي - فلسطين

تنظر ما تسمى بمحكمة “الصلح” الصهيونية في القدس المحتلة الإثنين بدعوى قضائية للمستوطنين الصهاينة تطالب بإخلاء عائلة السلايمة من منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، حيث تزعم الجمعيات الصهيونية ملكيتها للأرض القائم عليها منزل العائلة.

وأجلت المحكمة الصهيونية في السادس من تموز/يوليو الماضي، المداولات ضمن سياسة المماطلة والضغط النفسي لأهالي الشيخ جراح.

ويأتي النظر في هذه المزاعم للمستوطنين، بمرور 11 يوما على رفض عائلات حي الشيخ جراح مقترح التسوية من قبل المحكمة العليا في كيان العدو الإسرائيلي، التي ستجعل العائلات بمثابة “مستأجرين محميين” عند الجمعية الاستيطانية “نحلات شمعون”، وتمهد تدريجيا لمصادرة حق عشرات العائلات الفلسطينية بالحي في الأرض.

إلى ذلك، دعت عائلة السلايمة المواطنين والنشطاء لدعمها ومؤازرتها لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجيرها من الحي.

وقالت العائلة إنها تتعرض لمحاولة تطهير عرقي يمارسها العدو لطردها من منزلها وتحويله للمستوطنين.

ويعود المنزل للمواطن هاشم السلايمة، وهو أب لسبعة أبناء، وأحد أصحاب المنازل الصامدة في وحدات حي الشيخ جراح والمهددين بالتهجير من الحي لصالح مستوطنين.

وتسلمت سبع عائلات في الحي الغربي من الشيخ جراح المسمى بـ”كبانية إم هارون”، إخطارات بإخلاء منازلها.

المصدر: فلسطين اليوم

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