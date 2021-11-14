عز الدين جالت في المناطق المتضررة من الحرائق: للاسراع بتعويض المتضررين وإنصاف متطوعي الدفاع المدني

دعت رئيسة لجنة “المرأة والطفل” النيابية النائب عناية عز الدين الى “انصاف متطوعي الدفاع المدني بأسرع وقت ممكن من خلال تطبيق القانون الذي ينص على تثبيتهم، والى الاسراع بتقديم التعويضات للمتضررين ومعالجة الأراضي الزراعية والحرجية المتضررة، والى وضع الخطط والسياسات اللازمة لتأمين كل المستلزمات والتجهيزات والبنى التحتية للوقاية ولمكافحة الحرائق في لبنان”.

كلام عز الدين جاء خلال جولتها على المناطق التي اندلعت فيها الحرائق في منطقة صور خلال اليومين الماضيين، وأشادت بأداء المتطوعين من الدفاع المدني وكشافة الرسالة والهيئة الصحية، معتبرة انهم “ابطال بكل ما للكلمة من معنى وانهم من خلال اندفاعهم واقدامهم واستعدادهم للتضحية يختصرون كل الوطن والانتماء للارض”.

ولفتت الى أن “لبنان يفتقر الى ثقافة حماية البيئة، ما يجعله سنويا عرضة للحرائق في ظل غياب التجهيزات والبنى التحتية”، مشددة على “ضرورة تأمين كل المستلزمات الضرورية لمواجهة الحرائق والحد من أضرارها مهما كان سبب اندلاعها، وإلى جهوزية أفضل من أجل ملاقاة الحرائق ومنعها من الامتداد”.

ومع تجدد الحرائق، أشارت عز الدين الى أنها أجرت اتصالات بكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والهيئة العليا للاغاثة ووزير الزراعة، مشددة على “ضرورة الاسراع بتقديم التعويضات للمتضررين اضافة الى معالجة الأراضي وإصلاحها والاهتمام بالمحميات الطبيعية التي لحقتها أضرار كبيرة جراء هذه الحرائق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام