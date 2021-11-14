سلسلة حرائق في بلدات عكارية والدفاع المدني أخمدها – موقع قناة المنار – لبنان
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November 14 2021 - 17:18

سلسلة حرائق في بلدات عكارية والدفاع المدني أخمدها

منذ 34 mins 14 November، 2021
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لبنان

اندلعت سلسلة حرائق في بلدات عكارية مختلفة، ففي بلدة فنيدق اندلع حريق دون خسائر مادية وبشرية إذ اقتصر على أكوام من النفايات، كما شب حريق في بلدة منجز إلتهم مساحة من الأعشاب اليابسة وامتد بفعل الرياح ليطال أشجارا حرجية وأخرى مثمرة مختلفة.

وأتى حريق في بلدة البيرة على مساحة من الأرض العشبية اليابسة وامتد ليطال أشجارا حرجية وأخرى مثمرة، كما اندلع حريق في بلدة الشيخ محمد أتى على مساحة من كرم للعنب وأعشاب يابسة.

وعمل عناصر الدفاع المدني كل ضمن نطاقه على تطويق الحريق وإخماده ثم تبريده، خوفا من تجدده بسبب سرعة الرياح.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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