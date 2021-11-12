إيران وباكستان تناقشان سبل تعزيز التعاون الحدودي والبحري

استعرض قائد قوات حرس الحدود في الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد احمد علي كودرزي، والمدير العام لوكالة الأمن البحري الباكستانية الادميرال محمد شعيب، آخر المستجدات المتعلقة بالتعاون الثنائي في المجال البحري وإدارة الحدود واجراء العمليات والدوريات المتزامنة.

وعقد الاجتماع الافتراضي بين إيران وباكستان بحضور وفدي قيادة الحدود في إيران ووكالة الأمن البحري الباكستانية. وتضمن الوفد الإيراني مسؤولين رفيعين في قطاع الأمن، والقانون، والملاحة البحرية للجيش الايراني، الى جانب الملحق العسكري الإيراني لدى باكستان العقيد مصطفى قنبربور. وبحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتم تبادل الآراء حول تحسين الأمن وحماية الصيادين واجراء العمليات والدوريات المتزامنة. وأكد كل من العميد كودرزي والأدميرال محمد شعيب ضرورة توسيع التعاون المشترك والإسناد المتبادل في المستقبل في جميع المجالات.

المصدر: ارنا